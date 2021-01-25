شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لجان تجتمع اليوم بمجلس النواب.. و"الخطة" تناقش تعديلات القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد 9 لجان نوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعاتها لمناقشة عدد من الموضوعات والتقارير ومشروعات القوانين المهمة، يأتى فى مقدمتها اجتماعين للجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها الثانى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وتنعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لعرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، الذى سبق وأن أعدته اللجنة فى الفصل التشريعى الأول ، فيما تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اجتماعين برئاسة الدكتور على جمعة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة طارق رضوان، لقاءً مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

فيما تواصل لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، ولجنة الشباب والرياضة، مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى.