شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الشرطة بعيدها الـ69: صمام الأمن الداخلى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الـ 69 للشرطة، مضيفا أن رجال الشرطة جسدوا بطولة خلدها التاريخ بكل فخر واعتزاز.

وأكد نقيب الإعلاميين أن رجال الشرطة يقومون بجهود جبارة فى جميع المجالات سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة في الداخل وغير ذلك، فهم صمام الأمن الداخلي لمصر.

وأشار الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدفاع عن الوطن كان ومازال هو عقيدة الشرطة المصرية التي نحتفل بعيدها تقديرا وتكريما لجهودهم في مكافحة ودحر الإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.