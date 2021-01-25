شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مى كرم ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب عضوا بلجنة القيم بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة العامة لمجلس النواب، النائبة مي كرم ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو بلجنة القيم، المسئولة عن مواجهة تقصير أعضاء المجلس، ومخالفة أي منهم للقيم والمبادئ البرلمانية المتعارف عليها.

وتشكل لجنة القيم بمجلس النواب بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، على أن تنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها.

وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.