غضب شعبى ضد راشد الغنوشى.. تونس تواصل انتفاضاتها ضد النهضة الإخوانية

وشن النائب التونسي المعارض البرمنجي الرحوي، هجوما على تنظيم الإخوان وحركة النهضة في تونس بدفع البلاد نحو حرب أهلية، داعيا إلى الاستمرار في التظاهرات لمواجهة الحركة الإخوانية وتلبية مطالب الشعب التونسي.

وفي هذا الصدد تشهد حركة النهضة التونسية أزمات ونكسة جديدة لرئيسها راشد الغنوشى بعد فشله في تمرير المكتب التنفيذي الذي اقترحه للحركة وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية في تونس .

تقرير أعدته مؤسسة ماعت كشف أن حركة النهضة كانت في حالة من الااضطرابات العديدة وباتت في خسارة كبيرة نتيجة لما بدر منها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الغنوشي بأنه جعل حزبه ملكا له وأحاط نفسه بالأقارب ومن بينهم صهره، وهو ما جعل هناك حالة التفكك الداخلي في الحركة الاخوانية التي أثر عليها ، ويأتي ذلك في ظل أزماتها المستمرة مع المعارضين لها في الشارع التونسي الذي يرفض اي تواجدللحركة الاخوانية.