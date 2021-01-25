شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش قانون صندوق الوقف الخيرى..وتستكمل غدا بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وذلك بحضور ممثلى الحكومة من وزارتى العدل والأوقاف.

وأنهت اللجنة اجتماعها اليوم، على أن تستكمل مناقشة مشروع القانون في اجتماعها غدا الاثنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وشهد الاجتماع اليوم، التأكيد على أهمية مشروع القانون وأهدافه، وأنه يصب فى إطار المشاركة فى الدور التنموى والاجتماعى مع الدولة، لدعم المشروعات التنموية والخدمية والرعاية الصحية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الأكثر احتياجا والفقراء.

ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ووفقا للمشروع، يستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.