شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون الدولة بالتدخل لحل مشكلة الأسمدة ويطالبون بسعر عادل للقصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتدخل الدولة لوضع حل لمشكلة نقص الأسمدة، موجهين انتقادات لأصحاب مصانع الأسمدة، وشددوا على ضرورة وضع سعر عادل لمحصول قصب السكر.

جاء ذلك خلال مناقشتهم لبيان وزير الزراعة الذى ألقاه اليوم أمام مجلس النواب، حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وحذر النائب السيد الخضر، من أن الفلاح يحتضر، مضيفا "أنا فلاح ابن فلاح وأعيش بينهم، الفلاح فى حجرة الإنعاش ويحتاج من يأخذ بيده أو نعلن عن وفاته ولو أعلنا عن وفاته سيندم الجميع، والفلاح لم يترك أرضه بورا، لأنه يعرف أن الأرض هى العرض، لافتا إلى أن أسعار الأسمدة مرتفعة وليست ذات جودة".

فيما، قال النائب فتحى قنديل، لوزير الزرعة: "أنت أبو الفلاح ولازم تقول الحق وتقف فى صفه، أنت عارفا ما يفعله أصحاب مصانع الأسمدة".

وأشار إلى أن أحد أصحاب مصانع الأسمدة أخذ حكم محكمة تحكيم دولى بعدم توريد أى أسمدة لمصر رغم أن المصنع مقام على أرض مصر ويأخذ مياه وكهرباء مدعمة لمطالب باستيراد الأسمدة من الخارج.

وتابع قائلا: "أناشد الدولة بالتدخل فى موضوع الأسمدة لحل المشكلة"، لافتا إلى أن "فدان قصب السكر يتكلف 33 ألف جنيه وبيجيب 28 ألف يعنى فيه خسارة 4 آلاف جنيه"، مطالبا برفع سعر طن قصب السكر إلى ألف جنيه".

وحذر النائب سامح فريد، من أن عدد كبير من الفلاحين فى انتظارا لحبس بسبب عدم تقديم حماية كافية أو أى دعم والنتيجة أنه بيبع المحصول بالخسارة، لافتا إلى وجود إهدار مال عام فى وزارة الزراعة، فهناك أصول وأراضى تتبع قطاع الإنتاج والإصلاح الزراعى غير المستغلة.