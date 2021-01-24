السلطات تمنع احتجاج أرباب القاعات الرياضية بالقنيطرة

جدة - عبدالحي حسين - منعت السلطات، اليوم الأحد، احتجاج المدربين والمستخدمين في القاعات الرياضية، في مدينة القنيطرة، أمام ساحة النافورة وسط المدينة.

وحاول المدربون والمستخدمون في القاعات الرياضية الاحتجاح من أجل تعبيرهم، عن ما أسماوه “الضرر والمعاناة التي لحقتهم نتيجة الإغلاق التام للقاعات الرياضية”، إلا أن وقفتهم الاحتجاجية قوبلت بالمنع من طرف السلطات، وذلك بسبب الحالة الطواريء الصحية.

وأوضح المدربون والمستخدمون في القاعات الرياضية، في مراسلة سابقة لباشا القنيطرة، أن “الإغلاق التام الذي طال القاعات الرياضية جراء التدابير الإحترازية، للحد من تفشي كورونا، تسبب في الضرر الكبير لهم ولعائلتهم”.

وأشار المصدر نفسه، أن الإغلاق التام للقاعات الرياضية، “تسبب في عدم توفر لقمة العيش الكريمة لهم ولأسرهم المعوزة”، وشدد المدربون على أن “القاعات الرياضية مصدر عيشهم الوحيد”.

ويشار إلى أن السلطات في مدينة القنيطرة، فرضت على أرباب القاعات الرياضية الإغلاق التام منذ مارس الماضي، وذلك كتدبير وقائي ضد كوفيد-19.