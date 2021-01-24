شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الداعية الإسلامية المصرية عبلة الكحلاوي متأثرة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية المصرية عن عمر يناهز 72 عاما أمس، جراء الاًصابة بفيروس كورونا ، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

أعلن ذلك شقيقها محمد الكحلاوي في تصريحات لصحيفة "الوطن المصرية. والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهي داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى.