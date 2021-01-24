شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على نحو 30 مسلحًا وسط مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم الجيش المالي، الكولونيل سليمان ديمبيلي، اليوم، عن القضاء على نحو 30 مسلحًا في هجومين منسقين وسط مالي.

وأوضح ديمبيلي أن المسلحين هاجموا موقعين للجيش المالي بقريتي بولكيسي وموندورو بمنطقة موبتي، مما أدى إلى قيام الجيش بالتصدي للمهاجمين والقضاء على نحو 30 عنصرًا من المسلحين.

وأضاف أن الاشتباكات بين الجانبين أدت إلى مقتل 6جنود ماليين وإصابة 18 آخرين.

وتتمركز جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ سنوات في مناطق وسط وشمال مالي، حيث تسيطر على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين.