إسرائيل: مكتب اتصال بالرباط وقنصلية عامة بدبي في الأيام المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه من المتوقع افتتاح مكتب اتصال بالعاصمة المغربية الربط في الأيام المقبلة.

وبعد ساعات من الإعلان عن افتتاح سفارة مؤقتة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع افتتاح قنصلية عامة في دبي خلال أيام.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته ”الخليج 365”، مساء الأحد: "من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي في الأيام المقبلة".

وأضافت: "هذا بالإضافة إلى السفارة الإسرائيلية في المنامة بالبحرين، والتي تعمل بالفعل منذ عدة أسابيع".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد عن افتتاح سفارة مؤقتة في أبوظبي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "إن افتتاح البعثة سيمكن من توسيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والتنفيذ الكامل والسريع للإمكانات الكامنة في علاقاتنا".

وأضاف: "أود أن أشكر ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية)، وزميلي وصديقي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد على قيادتهما وكرم ضيافتهما تجاه ممثلينا".

وتابع أشكنازي: "هذا قرار مهم سيسهل تعزيز العلاقات الحميمة بين دولنا وشعوبنا، ونتطلع إلى استقبال ممثلي دولة الإمارات قريباً ".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم الأحد على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي سيطرح قريبا على الكنيست للمصادقة عليه.

ومن جهته فقد صادق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على إنشاء سفارة لدولة الإمارات بإسرائيل في تل أبيب.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقعتا بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة السلام بين البلدين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.

ولاقت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق، ولحقتها العديد من الاتفاقات مع دول المنطقة بدأت بالبحرين وتلاها السودان، وسط توقعات بدخول دول أخرى في المنطقة ركب السلام.