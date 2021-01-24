إلى الخلف دُر.. لبنانيون يعترضون شاحنات إيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

اعترض عدد من المحتجين في لبنان شاحنات تحمل لوحات إيرانية على طريق ما يعرف بـ"جسر البالما" الذي يربط العاصمة بيروت ومدينة طرابلس.

وتداول نشطاء مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان يظهر عددا من الشبان وهم يعترضون العربات وهم يشيرون إلى لوحات الشاحنات التي تحمل أرقاما إيرانية.



ووجه أحد الشباب رسالة إلى أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصرالله، قائلا: "لن نسمح لك بأن تمرّر هذه الشاحنات".

لكن الجيش اللبناني عاد وسمح للشاحنات بالمرور على الطريق البحري.

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وقالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" إن الشاحنات كانت فارغة"، أكد مصدر آخر في طرابلس اللبنانية، أن المحتجين واجهوا هذه الشاحنات لخشيتهم من أن تكون محملة بمادة "الصوديوم سالفايد" التي أعُلن قبل أيام نقلها إلى سوريا عبر مرفأ بيروت عن طريق الترانزيت.

كما يخشى اللبنانيون من إنزال هذه المواد في بيروت، ومن ثم تكرار كارثة انفجار مرفأ بيروت.

أما السبب الثاني لاعتراض المحتجين على الشاحنات، بحسب المصدر فهو أن مساعدات إيرانية كانت توزع قبل أيام في منطقة عكار من قبل أشخاص موالين لحزب الله وهو الأمر الذي لاقى أيضا اعتراض البعض في المنطقة.