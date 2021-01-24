شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا بالاستحقاق الرئاسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - (أ ف ب)

فاز الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته مارسيلو ريبيلو دي سوزا بولاية رئاسية جديدة الأحد، في الدورة الأولى من الاقتراع الذي أقيم وسط إغلاق عام تشهده هذه الدولة المتضررة بشدة جراء الأزمة الوبائية، وذلك وفق تقديرات نشرتها قنوات تلفزيونية محلية.

وحلّت النائب الأوروبية السابقة الاشتراكية آنا غوميش في المرتبة الثانية متقدمة على مرشح اليمين المتطرف أندريه فينتورا، في نتائج تتوافق واستطلاعات الرأي التي أجريت قبل الاقتراع.