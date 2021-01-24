شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تطلق مشروع «فصل المستقبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

دشنت جامعة الإمارات، أمس، مشروع أول قاعة محاضرات جامعية ذكية في الشرق الأوسط التي أطلق عليها مسمى «فصل المستقبل» التي تعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0 بالتعاون مع شركة «سيسكو» العالمية.

أكد زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى للجامعة، أن جامعة الإمارات لها دور ريادي ومحوري في بناء مستقبل أجيال يسهمون في صناعة وريادة المستقبل، لاسيما أننا في دولة تؤمن بأن المستقبل يصنعه أبناء هذا الوطن، والارتقاء بالتعليم العالي و خلق مجتمع المعرفة، والتوسع في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي، وربط جسور المعارف بين التخصصات المختلفة ببيئة تعليمية تحاكي طبيعة عمل القطاعات الصناعية، في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والاستعداد للخمسين عام القادمة.

وذكر الرئيس الأعلى للجامعة، أن هذا النوع من الفصول الذكية يعزز من دور الجامعة في التعلم الذكي وخلق بيئة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتساعد الطلبة والباحثين على استخدام الأدوات الذكية والتقنيات المتطور في التعليم والبحث العلمي.

ومن جهته قال شكري عيد، المدير التنفيذي لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج: «ويترجم مشروع «فصل المستقبل» مدى التزام دولة الإمارات وأذرعها التعليمية الرائدة مثل جامعة الإمارات ليس فقط في الارتقاء بقطاع التعليم على أسس مستقبلية وإنما التربع على عرش ريادة التعليم عالمياً».