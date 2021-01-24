«الشارقة للتعليم» يطلق «مناهج العلم نور»



الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، وفي إطار تكامل رؤاه التربوية في تعزيز المواد التعليمية الموجهة لفئة كبار السن، مبادرته (مناهج العلم نور)، مع بداية العام الدراسي الجاري 2020-2021.

وتعد المبادرة ذات أبعاد تعليمية لكونها تطرح المناهج التعليمية المتطورة لمرحلة كبار السن في واحدة من المبادرات الاستباقية لمجلس الشارقة للتعليم، والهادفة إلى تقديم عدد من المواد الدراسية للفئة المستهدفة، وهي كبار السن من الفئة العمرية فوق العشرين عاماً.

ومن شأن المواد التعليمية المتطورة التي تشمل ثلاث مواد، وهي اللغة العربية والرياضات والمهارات الاجتماعية، تحقيق استراتيجية المجلس في تعزيز جودة المواد التعليمية وتحقيق الاستدامة التعليمية.

وتتميز (مناهج العلم نور) ببنائها خصيصاً للفئة المستهدفة ضمن ثلاثة مستويات مختلفة، حيث تم تأليفها من قبل مجموعة من الأكاديميين والتربويين من ذوي الخبرة في إعداد المناهج.

وعلاوة على ذلك، تم اعتماد تلك المناهج من جامعة الشارقة.

قيمة المحتوى ورائقة التصميم

وأوضح الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس المجلس أهمية تلك الإصدارات التعليمية الجديدة التي تتلاقى مع توجهات منظومة التعلم في تقديم مناهج قيمة المحتوى ورائقة التصميم في موادها «اللغة العربية والرياضات والمهارات الاجتماعية»، خاصة أن نخبة من المؤلفين ووفق متابعة المجلس قدموا هذا النموذج الرائع لتكون المناهج ذات قيمة وترفع مستوى المتعلمين، لاسيما وأن تلك المواد تم اعتمادها من جامعة الشارقة.

وأشار إلى أن تلك المواد تحقق التنمية الاجتماعية من خلال فكرة ونوعية موادها التي تقدم بأسلوب سلسل.

فرص تعليمية

من جهته، أكد محمد الملا الأمين العام للمجلس، أن تلك المواد التعليمية تزود الدارسات بالمهارات الضرورية للتعلم من خلال تطبيق أدوات التعليم الحديثة، وتوفير كل الوسائل التي تضمن لهم الحصول على فرص تعليم عالية الجودة، عن طريق مناهج مبسطة وسلسة تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة وتعلمهم مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات بشكل مميز.

وأوضح أن المناهج ستفيد الدارسات في ثمانية مراكز لتعليم الكبار، وهي: مركزان في الشارقة، وأربعة مراكز في المنطقة الوسطى، ومركزان في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.