شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين بلدية الشارقة و«الطيران المدني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقَّعت بلدية الشارقة، ودائرة الطيران المدني في الإمارة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الربط الإلكتروني والتحول الرقمي، بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، وثابت الطريفي مدير عام بلدية المدينة، والشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني مدير الدائرة، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وأكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، حرص الدائرة على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة، التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك من خلال مواكبة التطور الهائل في النظم المعلوماتية والتقنيات التي يشهدها العالم في وقتنا الحاضر، وكذلك توثيق التعاون مع مختلف الجهات التي نتشارك معها في ذات الأهداف؛ حتى نتمكن من تحقيق أفضل النتائج والإنجازات.

من جانبه أكد ثابت الطريفي أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على تنفيذ كافة المبادرات، وتوقيع مذكرات التفاهم التي تعزز من مسيرة التميز والريادة في تقديم أفضل الخدمات، تماشياً مع توجهات حكومة الشارقة في تعزيز منظومة التحول الرقمي، وضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية التي تسعى من خلالها إلى استدامة النمو والتطور المؤسسي، وتطوير وتفعيل بنية رقمية ومؤسسية متكاملة ومتطورة لمواكبة التطورات والتحديث المستمر في آلية العمل، واتباع نهج متميز في خدمة الإمارة والمجتمع. (وام)