شكرا لقرائتكم خبر عن 33500 رحلة سيّـرت لخدمة حافلة عند الطلب خلال 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه بلغ عدد الحسابات التي تم تسجيلها في تطبيق «أبوظبي لينك» 4350 حساباً، كما بلغ عدد الرحلات التي تم تسييرها لخدمة حافلة عند الطلب 33 ألفاً و500 رحلة، منذ انطلاق الخدمة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي منذ 3 أشهر، وهي خدمة يشغل من خلالها المركز حافلات صغيرة للعمل عند الطلب في مناطق محددة من إمارة أبوظبي، ويمكن الحصول عليها بطريقة سهلة عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

وأكد المركز أن خدمة حافلة عند الطلب تشهد إقبالاً واسعاً من مستخدمي الحافلات منذ إطلاقها في أكتوبر؛ حيث توفر الخدمة المجانية لمرتاديها خيار التنقل في منطقة الشهامة.

وكان المركز أعلن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة «أبوظبي لينك»، يوم 25 أكتوبر الماضي مجاناً وتشمل عدداً من المناطق في مدينة أبوظبي وهي الشهامة، والباهية القديمة، والرحبة، والسمحة، وبعض أحياء منطقة الصدر، يومياً من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 10:00 مساء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتسهيل عملية تنقل السكان وجعل التنقل بالحافلات العامة أكثر سهولة وراحة وملاءمة للجمهور.

وأكد مركز النقل المتكامل، أن خدمة «أبوظبي لينك» تعزز التكامل في شبكة النقل بالحافلات العامة.