شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام المسح الذكي للتفتيش على «مواقف» دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، البدء فعلياً بالتطبيق الرسمي لنظام المسح الذكي لعمليات الرقابة والتفتيش على المواقف العامة الخاضعة للتعرفة، وذلك من خلال استخدام مركبات مزودة بكاميرات رقمية ذكية، تعمل بخواص الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المستمر.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن تطبيق نظام المسح الذكي للمواقف العامة في الإمارة يأتي تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي بالتحول الرقمي في خدمات المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، وإن هذا النظام يسهم في ضبط وتنظيم عملية التعامل من قِبل فئة مستخدمي المواقف العامة وتوفير مواقف شاغرة من خلال زيادة معدلات دوران استخدام المواقف، كما سيعمل النظام على رفع كفاءة الرقابة والتفتيش وتقليل نسبة الأخطاء المحتملة للمخالفات.

وأوضحت أن الهيئة تحرص على مواكبة تطبيق أحدث التقنيات الذكية في عمليات التفتيش على المواقف العامة، خاصة أن نسبة تذاكر المواقف الإلكترونية تزداد بشكل متسارع مقارنة بالورقية، كما تقوم الهيئة أيضاً بتنفيذ العديد من المبادرات الذكية، التي تدعم منظومة التحول الذكي لأنظمة وخدمات المواقف.