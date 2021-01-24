شكرا لقرائتكم خبر عن قطار دبا الفجيرة يتجاوز البطائح ويحتل الوصافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

دخل فريق العروبة منافساً قوياً على بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي؛ بفوزه في الجولة التاسعة من دوري الأولى على مصفوت بثنائية القناص النيجيري فيكتور، فيما فاز دبا الفجيرة على البطائح بهدف ليقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة، وسقط فريق الإمارات في فخ التعادل أمام التعاون؛ ليثير علامات استفهام كبيرة حول نتائجه الأخيرة.

وشهدت الجولة عودة قوية للحمرية بالفوز على مسافي بأربعة أهداف نظيفة، كما فاز العربي على الذيد.فوزمهم للنواخذة

وانتهت قمة دبا الفجيرة والبطائح بفوز مهم ل«النواخذة»،حيث قلص الفارق بين البطائح الأول ودبا الوصيف إلى نقطة واحده فأصبح لدبا 17 نقطة مقابل 18 للبطائح، وبذلك يكون فريق المدرب سليمان البلوشي حقق 4 انتصارات متوالية منذ أن تولى المهمة ، فيما تعرض البطائح لأول خسارة بقيادة مدربه نور الدين العبيدي.

وتعادل الإمارات مع التعاون 1-1 في نتيجة تبدو أشبه بالخسارة بالنسبة ل«الصقور» وأثارت النتيجة علامات استفهام حول أداء الفريق ونتائجه بعدما خسر أيضاً أمام العروبة، وتعادل مع العربي والحمرية، وفاز فقط على الحصن في آخر 5 مباريات.

وبالمقابل، فإن التعاون حقق النتيجة المميزة الثانية له توالياً بعدما كان تعادل مع الحمرية في الجولة الثامنة.

وصعد العروبة إلى المركز الرابع برصيد 14نقطة، ودخل صراع الصعود بفوزه على مصفوت بثنائية، ليصبح على بعد 4 نقاط من البطائح المتصدر.

وعاد مصفوت إلى مربع الهزائم من جديد، وبقي برصيد 6 نقاط في المركز العاشر، واستعاد الحمرية ذاكرة الفوز على حساب مسافي وهو سجل رباعية نظيفة نال منها لوان هدفين في ظهوره الثاني مع «العنابي» وهذه المرة الرابعة التي يخسر فيها مسافي من فريق مرشح وبقي سادساً برصيد 12نقطة.

ورفع العربي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن بفوزه على الذيد الذي بقي أخيراً برصيد نقطة وحيدة.

وقال عمار الدوخي لاعب الشعب السابق: إن المنافسة في دوري الدرجة الأولى تزداد إثارة بفضل النتائج غير المتوقعة من جولة إلى أخرى، واعتبر أن تقدم العروبة واقترابه من المقدمة؛ يشعل الصراع أكثر على بطاقتي الصعود، وأوضح: لكن الدوري ما يزال طويلاً وهناك جولة إلى جانب دور كامل، وأعتقد أن عدد الفرق المتنافسة على الصعود سيتقلص إلى ثلاثة في الأمتار الأخيرة.

الترتيب

يتصدر فريق البطائح الترتيب برصيد 18 نقطة، ويأتي دبا الفجيرة ثانياً (17نقطة)، والإمارات ثالثاً (15نقطة) والعروبة رابعاً (14نقطة) والحمرية خامساً (13نقطة) ومسافي سادساً (12نقطة) والحصن سابعاً (11نقطة)، ثم العربي والتعاون ولهما 9 نقاط، ومصفوت وله 6 نقاط، والذيد من دون رصيد.

ويتصدر البرازيلي ديغو مهاجم فريق الإمارات قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، يليه النيجيري فيكتور لاعب العروبة برصيد 7 أهداف، ثم جاسم النقبي لاعب البطائح وله 6 أهداف ويتساوى معه كل من المربوعي والفرنسي وفانيفا.