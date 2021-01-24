شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد القاسمي يشيد بتطور دولية خورفكان لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

عبر الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان عقب افتتاحه النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات عن سعادته الكبيرة بالنجاحات التي أصبحت مرتبطة بالبطولة من حيث التنظيم وإثراء المستوى الفني .

وأضاف: لقد كانت المدرسة الأوروبية حاضرة في الموسم الماضي وحالياً المدرسة العربية، والبطولة تعتبر فرصة لاظهار شباب خورفكان قدراتهم وإمكاناتهم في الاستضافة والتنظيم

وأضاف: هناك جنود مجهولون يعملون خلف الكواليس على رأسهم لجنة كرة الصالات واللجنة المنظمة وأبناء نادي خورفكان، وما لفت نظري أن اللعبة تتمتع بحب المنتمين لها ودائماً يصرون على التواجد في مختلف البطولات.

من جهته، أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي باستمرار البطولة للموسم الثاني رغم الظروف الصحية التي يمر بها العالم، ويعتبر ذلك تحدياً جديداً للجنة التنفيذية للعبة ولمجلس إدارة نادي خورفكان واللجنة المنظمة.

وأضاف: سعادتنا كبيرة بأن خورفكان الدولية للصالات تحولت إلى مهرجان وكرنفال وملتقى لجميع أبناء كرة الصالات على مستوى الوطن العربي والقارة الآسيوية من حيث النقل التلفزيوني ونقل المباريات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يجعلنا نتعامل مع البطولة على أساس انها عيد سنوي لخورفكان وأهل هذه المدينة الساحلية الجميلة.

وتوجه سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على رعايته الكريمة للبطولة للموسم الثاني على التوالي، وإلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي لافتتاحه البطولة للموسم الثاني أيضاً، كما شكر مجلس الشارقة الرياضي ولجنة كرة الصالات وأعضاء اللجنة المنظمة .

وعلى مستوى النتائج تأهل منتخب الإمارات إلى نصف النهائي بعد فوزه على الحمرية 5-2 وتأهل بفارق الأهداف عن مليحة، وتأهل البطائح بفوزه على دبا الحصن 7-صفر، فيما فاز النفط العراقي على الشارقة 6-2، كما تأهل الشباب البحريني بفوزه على اتحاد كلباء 5-1.