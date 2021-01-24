المواجهة تتفاقم.. قصف إثيوبي على منطقة أبو طيور.. والجيش السوداني يرد بقصف داخل إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن هناك قصف إثيوبي على منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد بقصف داخل إثيوبيا.

وأفادت مراسلة "العربية" في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني.

وفي وقت سابق اليوم، قال ‏وزير خارجية إثيوبيا، إن النزاع الحدودي مع السودان تفاقم، ونعمل على حله سلمياً.

كما صرح عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، لقناة العربية، بأنه تم زيادة عدد القوات فى دارفور لحماية المدنيين، مؤكداً: "لو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول".

وأشار سليمان إلى أنه يجب استرداد كافة أراضي السودان على الحدود مع إثيوبيا، وأنه ليس من مصلحة الإقليم وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا.