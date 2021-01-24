بعد مصادقة مجلس الوزراء الإماراتي.. الخارجية الإسرائيلية تعلن رسمياً افتتاح سفارتها في أبوظبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن افتتاح سفارتها رسمياً في عاصمة دولة الإمارات أبو ظبي.

وقالت الوزارة، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم": "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح البيان: "ستعمل السفارة الإسرائيلية في الإمارات على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".

وأشارت الوزارة مع ذلك إلى أن السفارة ستنفذ مهامها حالياً "من مكاتب مؤقتة سيتم تدشينها في الأيام المقبلة ريثما يتم إيجاد مقر دائم".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي، بهذه المناسبة: "أتمنى التوفيق لإيتان نائيه ولكامل طاقم السفارة في خطواتهم الأولى التي يخطونها باسم دولة إسرائيل في أبو ظبي. إن افتتاح السفارة سيمكن من توسيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات لتحقيق الإمكانات الكامنة في هذه العلاقات بشكل سريع وشامل. أتقدم بالشكر لولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، وزميلي وصديقي وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد، على قيادتهما وكرم ضيافتهما تجاه ممثلينا".

وأضافت الوزارة في بيانها: "ومن المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي في الأيام المقبلة. هذا بالإضافة إلى السفارة الإسرائيلية التي باشرت أعمالها منذ عدة أسابيع في المنامة بالبحرين".

يأتي هذا بعدما أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق اليوم الأحد، موافقته على إنشاء سفارة للإمارات في تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في الـ 15 من سبتمبر من العام الماضي، بالبيت الأبيض بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.