الصغرى 10 في القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن الشبورة المائية تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

وأوضح الخبراء، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 19 – الصغرى 11

المنصورة: العظمى 19 – الصغرى 11

مطروح: العظمى 19 – الصغرى 9

السلوم: العظمى 19 – الصغرى 7

أسيوط: العظمى 21 – الصغرى 5

أسوان: العظمى 25 – الصغرة 8

حلايب: العظمى 24 – الصغرى 16

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