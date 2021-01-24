حزب العمل الإسرائيلي ينتخب ميراف ميخائيلي زعيمة له

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

اختار حزب العمل في إسرائيل ميراف ميخائيلي، باعتبارها الشخصية القيادية الجديدة له، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، حيث حصلت الصحفية السابقة البالغة 54 عامًا، على أكثر من 77 بالمئة من الأصوات.

وتنتمي ميخائيلي إلى الجناح اليساري للحزب، وهي مناصرة قوية للمرأة وحقوقها من بين أمور أخرى.

ولم يخض الزعيم السابق عمير بيريز الانتخابات الداخلية للحزب. وكان لحوالي 37 ألف عضو بالحزب الحق في الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وبات الحزب، الذي قدم في وقت من الأوقات رؤساء وزراء مثل إسحاق رابين وشيمون بيريز وإيهود باراك، الآن واحدا من الأحزاب الأصغر، ويتعين عليه النضال من أجل تخطي عتبة 25ر3 بالمئة من أصوات الناخبين لدخول الكنيست.

وتجري إسرائيل انتخابات برلمانية جديدة للمرة الرابعة خلال عامين في 23 مارس المقبل.