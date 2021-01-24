اغتيال مسؤولتين في الحسكة السورية

أدانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية اغتيال مسؤولتين محليتين فيها على يد مجهولين يرجح بأنهم من «داعش» في ريف الحسكة، ووصفته بالجريمة النكراء التي تهدف إلى بث الرعب.

وحول اغتيال كل من الرئيسة المشتركة (سعدة الفيصل الهرماس) ونائبة الرئاسة (هند لطيف الخضير) لبلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة، في الحسكة.

وأشار البيان إلى أن «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) تواصل مهمتها بالقضاء على الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأضاف أن المرأة أثبتت نفسها وكانت «دائما موجودة في تصديها لداعش على الساحة العسكرية». كذلك أصدر «مجلس مقاطعة الحسكة» بيانا استنكر فيه الجريمة التي وصفها «بالبشعة والتي يندى لها جبين الإنسانية».

وكان مجهولون اختطفوا المسؤولتين في الإدارة الذاتية الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير ونائبة الرئاسة، قبل أن يقتلونهما رميا بالرصاص، وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام هناك أن القتل تم «ذبحا بالسكين».