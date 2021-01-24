أمر ملكي.. فهد المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الدكتور فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي “ساما”.

كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين المحافظ السابق للبنك الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وكان المبارك يشغل منصب وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، و”الشربا” السعودي أو المبعوث الدبلوماسي للمملكة لدى مجموعة العشرين.

وقبل ذلك تولى المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لقرابة 6 سنوات (2011 – 2016)، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2005، تسلم خلالها أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة بين 2003 و2011.