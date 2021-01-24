شكرا لقرائتكم خبر عن 520 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والجزائر 227 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 466289.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 22 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8150، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 442441.

فيما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 105596 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2863 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 190 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71945 حالةً.