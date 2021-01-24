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مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الانجليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-24 | 19:55

مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الانجليزي

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حقق مانشستر يونايتد انتصارا مثيرا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة (3-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ثلاثية اليونايتد ماسون جرينوود (26) وماركوس راشفورد (48) وبرونو فيرنانديز (78)، بينما سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (18- 58).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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