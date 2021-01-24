انت الان تتابع خبر مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الانجليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-24 | 19:55
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حقق مانشستر يونايتد انتصارا مثيرا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة (3-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل ثلاثية اليونايتد ماسون جرينوود (26) وماركوس راشفورد (48) وبرونو فيرنانديز (78)، بينما سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (18- 58).
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