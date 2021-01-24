مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الانجليزي

حقق مانشستر يونايتد انتصارا مثيرا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة (3-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.



وسجل ثلاثية اليونايتد ماسون جرينوود (26) وماركوس راشفورد (48) وبرونو فيرنانديز (78)، بينما سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (18- 58).