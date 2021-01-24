انت الان تتابع خبر خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 30004 إصابات و610 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30004، ليصل إلى مستوى 3647463 حالة.
ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 20 يناير 38905 حالات، وفي 21 يناير 37892، وفي 22 يناير 40261، وفي 23 يناير 33552.
وسجلت بريطانيا بالتالي 251504 إصابات بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع، في تراجع بنسبة 22% مقارنة مع بيانات الأسبوع السابق.
ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 20 يناير 38905 حالات، وفي 21 يناير 37892، وفي 22 يناير 40261، وفي 23 يناير 33552.
وسجلت بريطانيا بالتالي 251504 إصابات بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع، في تراجع بنسبة 22% مقارنة مع بيانات الأسبوع السابق.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 610 وفيات جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 97939 متوفيا.