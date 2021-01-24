شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا ترصد أول حالة إصابة بـ«كورونا المتحور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلجراد – رويترز

نُقل عن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قوله، الأحد، إنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في صربيا لامرأة قادمة من لندن، لكن من غير المقرر فرض عزل عام جديد بالبلاد.

ورُصدت فيروسات عدة متحورة جديدة في أنحاء العالم، وأحدها سريع العدوى، تم اكتشافه أول مرة في جنوب شرقي إنجلترا وأضحى الآن منتشراً على نطاق واسع في بريطانيا.

وذكرت وكالة أنباء تانجوج الصربية، أن فوتشيتش، أوضح أن كل من خالطوا المرأة المصابة وضعوا في العزل.

ونقلت عن الرئيس قوله: «حالة الإصابة بالفيروس المتحور الجديد رُصدت في الوقت المناسب ولن تكون هناك إجراءات عزل. من الضروري أن نواصل عمليات التطعيم».

وسجلت صربيا، أمس الأحد 1318 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19» و18 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.