شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب بسبب حظر التجول في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - (أ ف ب)

اندلعت مواجهات مع الشرطة ووقعت أعمال نهب، الأحد، في مدن هولندية عدة خلال تظاهرات رفضاً لحظر التجول الذي فرض منذ السبت لمكافحة تفشي وباء «كوفيد- 19»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية والسلطات المحلية.

وذكر تلفزيون «إن أو إس» العام، أن الشرطة استعانت بخرطوم مياه ونشرت كلاباً مدربة في ساحة بوسط أمستردام؛ حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص. وفي أيندهوفن بجنوبي البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد ضم المئات، بحسب قناة تلفزيونية محلية.