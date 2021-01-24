شكرا لقرائتكم خبر عن شومر: محاكمة ترامب ستكون عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

ذكر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الأحد، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته الثانية في المجلس، ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبياً.

وقال الديمقراطي شومر في مؤتمر صحفي بنيويورك: «ستكون محاكمة عادلة، لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبياً». وأضاف أنه ينبغي ألا تستغرق وقتاً أكثر من اللازم، لأن «لدينا الكثير لنفعله غيرها».