المدام حداثة وبنية متطورة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المدام: ”الخليج 365”

تشهد مدينة المدام حزمة متنوعة من المشاريع التنموية النوعية تنتقل بها وبسكانها إلى مستويات عليا من حداثة البنية التحتية والخدمات الموازية لها، وشملت المشاريع الطرق، والإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والبنية التحتية، والتي من شأنها إعادة رسم مستقبل المنطقة.

وتوسعت أفقياً بإنشاء عدد من المشاريع التطويرية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تم إنشاء مرافقها الخدمية، وفق أعلى المعايير والمقاييس النموذجية.

خطى ثابتة

تمضي بخطى ثابتة وواثقة في إنجاز مشروع نهضتها العمرانية المتميزة التي تعزز مكانتها مدينة سكنية جاذبة ووجهة سياحة لافتة، عبر مشاريع البنية التحتية الحيوية بكُلفة 68 مليون درهم، كما شهدت تطوراً ملموساً في مستوى الخدمات، والحركة العمرانية، غيرت بإنجازها طابع المدينة. وأنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة سوق الأعلاف في المدام بتكلفة 8.42 مليون درهم، ومجمع المدام الرياضي بقيمة 58 مليون درهم.

أما على مستوى المشاريع التعليمية، قامت الدائرة بإنشاء حضانة الثميد التي تستوعب 89 طفلاً، بتكلفة 9 ملايين درهم.

وعن الارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها، تم افتتاح مركز نزوى الصحي بأفضل المعايير الصحية الحديثة.

البرامج والمبادرات

كثفت حكومة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الفترة الماضية جهودها المبذولة في دعم جميع القطاعات بالمدام من خلال دراسة الأوضاع الحالية وتأثيراتها الممتدة وإطلاق البرامج والمبادرات المناسبة وتقصي التحديات التي تواجه مختلف القطاعات خلال الوضع الراهن والاستماع لآراء وأفكار المواطنين ورصد احتياجاتهم بالإضافة إلى التوجه نحو تطبيق أعلى المعايير والمقاييس، بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

ووجه سموه بتوزيع المساكن العصرية على المواطنين، ضمن مبادرات حكومة الشارقة في إقامة المساكن الحديثة للمواطنين في مدينة المدام، وفقاً لأعلى المعايير مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق، حيث أعلنت دائرة الإسكان بالشارقة عن تنفيذ 134 مسكناً حكومياً في المنطقة الوسطى، منها 35 في المدام، و256 مسكناً تحت الإنشاء منها 58 لأبناء منطقة المدام، فيما تدرس الدائرة الطلبات المقدمة من أبناء المنطقة والمقدر عددها حسب آخر إحصائية 474 طلباً لمنطقة المدام، وفي عام 2016 اعتمد «تنفيذي الشارقة» 23.5 مليون درهم لصيانة مساكن في المدام.

مشاريع سياحية

وسجلت المدام بفضل جهود صاحب السمو حاكم الشارقة نهضة تجارية كبرى تظهر من خلال عدد من المنتجعات والفنادق السياحية الكبرى الشهيرة والتي تعتزم تفعيل نشاطها وتقديم خدماتها السياحية والتسويقية والترفيهية للمستهلكين في الشارقة.

ومن أضخم المشاريع السياحية المنجزة في المدام واحة البداير التي اعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق عن فتح أبوابها أمام الزوار والسياح لتقدم لهم تجربة إقامة فريدة من نوعها تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة فى الواحة التى تديرها العلامة التجارية العالمية «مسك من شذا». ويتكون المشروع الذى بلغت تكلفته نحو 60 مليون درهم، من 21 غرفة و10 خيام، منها 11 غرفة فاخرة مع أسرّة منفردة، و10 غرف فاخرة مع أسرة لشخصين، و7 خيام مع غرفة نوم واحدة، و3 خيام مع غرفتى نوم لتتناسب مع احتياجات النزلاء وحجم عائلاتهم.

أرقى المواصفات

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الخاصة بتطوير البنى التحتية في المدام وضرورة تطويرها وتوفير مقومات وعناصر جذب المستثمرين، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات تطوير شبكات الطرق في مدينة المدام وفق أرقى المواصفات العالمية للسلامة المرورية لإسعاد السكان، وتم وضع خطة لتطوير طرق المنطقة التي يوليها سموه اهتماماً كبيراً.

وتم إنجاز أعمال صيانة لطريق البحايص - فلي، شمل صيانة الحواجز المعدنية، واللوحات المرورية مع أعمال تخطيط أرضي وصيانة أسفلت، فضلاً عن إنجاز وسائل تهدئة مرورية بمواصفات قياسية لرفع معدلات السلامة المرورية وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، وذلك داخل منطقة المدام وشعبيتها مثل البحايص الجنوبي، شعبية الخوالد، والغوانم وغيرها.

الحركة التجارية

وعن تعزيز عوائد البلدية، والاستفادة من الحركة التجارية والاقتصادية النشطة، تعمل بلدية المدام بخطى حثيثة في المنطقة الصناعية لإعادة تأهيلها، لتكون مركزاً يستقطب الورش ومحال تصليح المركبات، بحيث يسهل الوصول إليها، وأن تكون بمنأى عن المناطق المأهولة، حتى لا تكون مصدراً للإزعاج، وكشفت عن مشاريع عمرانية ومرافق خدمية، مؤكدة أن بعض هذه المشاريع مثل الحدائق شارفت على الانتهاء، وستسهم في استقطاب المستثمرين وتنشيط الحركة التجارية.

وأنجز قسم الزراعة والحدائق التابع للبلدية، مشاريع زراعية تجميلية وبستنة في المنطقة، حيث قام بزراعة 150 نخلة على طريق الند - الشارقة، وزراعة أشجار النخيل، الغاف، الداماس، الراك، المرخ، السدر وشجر القرط على طريق المدام - الشويب.