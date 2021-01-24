العاهل الأردني يفتتح مستشفى محمد بن زايد الميداني في العقبة



عمّان: ”الخليج 365”

افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، مستشفى الشيخ محمد بن زايد- العقبة الميداني المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد الملك عبدالله، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية في التعامل مع وباء كورونا وآثاره الصحية.

وقال: «لن ننسى أبطالنا من الجيش الأبيض الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن».

واطلع عبدالله الثاني، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، والسفير الإماراتي في عمّان أحمد علي البلوشي، وعدد من المسؤولين على أقسام وتجهيزات المستشفى الذي يضم 216 سريراً منها 56 سريراً للعناية الحثيثة.

واستمع الملك عبدالله، إلى إيجاز من وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، الذي أكد أن إنشاء المستشفى بتبرع سخي من دولة الإمارات، يدعم توفير مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم المملكة لمواجهة جائحة كورونا وليكون رديفاً لباقي المستشفيات عقب انتهاء الجائحة.

وذكر الدكتور كمال الحوراني مدير المستشفى، أن مساحة المستشفى الإجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، وأنه مزود بأحدث التجهيزات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والكوادر الطبية والإدارية المتخصصة ليقدم خدماته وفق المعايير المعتمدة.

ويُعد مستشفى الشيخ محمد بن زايد في محافظة العقبة الجنوبية الخامس المخصص لمواجهة كورونا بعد مستشفيي معان وعمّان الميدانيين اللذين أقيما على نفقة الحكومة الأردنية ومستشفيين عسكريين ميدانيين في الزرقاء وإربد على نفقة الخدمات الطبية الملكية.

وقال عبيدات في تصريحات صحفية أعقبت الافتتاح: «هذه المكرمة الإماراتية، ترتكز على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والمستشفى الميداني الجديد في العقبة سيلبي احتياجات المحافظة من أسرّة العناية المركزة والعزل».