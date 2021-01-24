شكرا لقرائتكم خبر عن رومارينيو ينقذ اتحاد جدة أمام النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

انقذ البرازيلي رومارينيو، فريقه اتحاد جدة من الخسارة أمام ضيفه النصر عندما سجل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهما، الأحد، في استاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عبر خالد الغنام في الدقيقة 63، لكن رومارينيو أدرك التعادل في الدقيقة 93.

ورفع «العميد» رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، مقابل 21 لـ«العالمي» السادس.

وفاز الرائد على مضيفه الفتح بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وسجل للرائد الذي حقق أول فوز منذ شهرين الكاميروني فيم، من ركلة جزاء، ومحمد السهلي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة.

وتعادل أبها مع القادسية 2-2، وسجل لأبها صالح العمري وسعد بقير، وللقادسية حسن العمري من ركلة جزاء، وكارلوس أندريا.