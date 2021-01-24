هاتون يتوج بلقب بطولة أبوظبي للجولف



تألق الإنجليزي تيريل هاتون المصنف التاسع عالمياً في اليوم الختامي لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف بنسختها السادسة عشرة، ونجح في حسم اللقب بعد تحقيقه نتيجة 66 تحت المعدل في الجولة النهائية، ليحقق بذلك الفوز السادس له في بطولات الجولة الأوروبية، وفوزه الرابع في بطولات سلسلة رولكس.

وقدّم النجم الإنجليزي أداءً رائعاً منذ البداية، واستطاع التفوق على بقية اللاعبين في الجولة الأخيرة، ليرفع كأس الصقر المجنح بفارق أربع ضربات تحت المعدل، وقد بدأ يومه النهائي في المركز الثاني، واستمر باللعب بقوة وتسجيل ضربات بيردي متتابعة ليتغلب على زميله في كأس رايدر روري ماكلروي.

ويعتبر فوز هذه البطولة مثالياً ليبدأ تيريل هاتون موسم السباق إلى دبي 2021، وسينتقل المصنف رقم 9 عالمياً إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي الرسمي للجولف، لينضم إلى جون رام باعتباره اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في سلسلة رولكس، حيث يعادله بأربعة انتصارات.

وقد تمكن هاتون من تحقيق فوزه الأول في نادي أبوظبي من خلال أدائه المثير وتسجيله لضربة بيردي في الحفرة السادسة عشرة، وضربتين رائعتين في الحفرتين 17 و 18.

وجاء اللاعب الأسترالي جيسون سكريفنر في المركز الثاني بعد أن حقق 14 ضربة تحت المعدل، متقدماً على اللاعب ماكلروي الذي تصدر في الجولة الثالثة، بعد أن سجل نتيجة 66 ضربة، ليصعد إلى قائمة المتصدرين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق فوزه الأول في الجولة الأوروبية.

وكان اللاعب ماكلروي، وصيف بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في أربع مناسبات سابقة، يأمل أن يحصد لقب البطولة وأن يرفع كأس الصقر المجنح، إلا أنه أنهى البطولة في المركز الثالث.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نتقدم بالتهنئة للنجم الانجليزي والمصنف التاسع عالمياً تيريل هاتون الذي نجح في حسم لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021، في اليوم الختامي، في ظل منافسة محتدمة شهدها الحدث العالمي على مدار 4 أيام.

وتابع العواني:»فخورون بالأصداء العالمية الواسعة والتنظيم المبهر الذي رافق النسخة السادسة عشرة للبطولة، برغم تحديات المرحلة الراهنة، بيد أن الجهود الوطنية المخلصة والتعاون الكبير لكافة الجهات المختصة، والذي أثمر عن توفير جميع مقومات السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي أمنت البطولة وسلامة جميع المشاركين.

وتعليقاً على فوزه، قال تيريل هاتون: «سعيد جداً بالفوز بلقب هذه البطولة، ويسرني أنني استطعت تقديم أداء مميز يعكس مهاراتي وقوتي في لعبة الجولف.»