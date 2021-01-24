نتنياهو يتطلع للعمل مع بايدن على توسيع دائرة السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على توسيع دائرة السلام الإسرائيلية العربية.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "أتطلع للعمل مع الرئيس بايدن على تعزيز هذا التحالف المتين الذي يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى توسيع دائرة السلام الإسرائيلية العربية، من أجل تكوين شرق أوسط جديد، وبطبيعة الحال على مواجهة تحدياتنا المشتركة أيضًا، وعلى رأسها التهديد الإيراني".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت، اليوم الأحد، على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي سيطرح قريبا على الكنيست للمصادقة عليه.

رحلات مباشرة وتبادل سفارات مع المغرب قريبا

وقال نتنياهو: "ألتمس تهنئة جلالة ملك المغرب، محمد السادس، على التعاون القائم فيما بيننا، حيث نروّج معًا لتسيير رحلات جوية مباشرة تربط دولتينا، والذي سيتم إنجازه في القريب العاجل".

وأضاف: "ناهيك عن الترويج للتعاونات الاقتصادية، والتجارية، والتكنولوجية، وبالطبع فتح ممثلتين دبلوماسيتين في كلا دولتينا".

تحذير للنظام الإيراني

ومن جهة ثانية جدد نتنياهو تحذيراته للنظام الإيراني.

وقال: "سنحيي في وقت لاحق من هذا الأسبوع اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست، التي هلك خلالها 6 ملايين من أبناء شعبنا، وقد تجاوز عدد اليهود الذين يسكنون في دولة إسرائيل هذا العدد".

وأضاف: "لكن هنالك الذين يسعون لإبادة دولة إسرائيل ويجاهرون بذلك، يوميًا، أعني نظام الملالي في إيران. إنهم لا يتحدثون عن إبادة 6 ملايين آخرين، فيناهز عدد سكاننا اليهود السبعة ملايين نسمة، بل يخططون لمحاولة إبادتنا من خلال تطوير الأسلحة النووية، وغيرها من الوسائل".

وتابع: "إنهم يؤججون معاداة السامية الجديدة من خلال موجة تجابه كل ما نصنعه مع بعض الدول العربية، التي باتت تغيّر موقفها من الشعب اليهودي، ومن اليهود بشكل عام، وكذلك من دولة إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى "أنهم (إيران) يؤججون معاداة السامية اللاذعة بكل طريقة ممكنة، بهدف إبادتنا وقتل الملايين الآخرين. ويدعمهم في ذلك بالطبع حلفاؤهم الغرباء الموجودين في أوروبا، الذين يتسمون هم الآخرون بمعاداتهم للإسلام في بعض الأحيان، لكنهم يشاطرون نظام الملالي موقفهم المعادي لليهودية وللسامية هذا. وبالتالي فإننا نحارب معاداة السامية أيضًا".

وأضاف نتنياهو: "عندما نتحدث عن ضحايا الهولوكوست فنقصد ليس إحياء ذكراهم فحسب وإنما استخلاص العبرة الرئيسية من الهولوكوست التي مفادها أنه حينما تصرح جهة ما أنها تنوي إبادتك فيتعين عليك أخذ تصريحاتها على محمل الجد واتخاذ الخطوات الضرورية للوقاية من هذه الإبادة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وهذا ما نقوم به على مدار الساعة، وما يشكل الهدف الأول والأهم لدولة إسرائيل".