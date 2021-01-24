إسرائيل تعلن رسميا افتتاح مقر مؤقت لسفارتها بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة مؤقتة لدى دولة الإمارات، ووصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى أبوظبي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "افتتحت السفارة الإسرائيلية في أبوظبي رسمياً، اليوم، بوصول ممثل البعثة إيتان نائيه".

وأضافت: "ستعمل السفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الكاملة بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع حكومة الإمارات والكيانات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".

وأشارت إلى أنه "إلى أن يتم العثور على مبنى دائم ستعمل السفارة من مكاتب مؤقتة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الذي تم توقيعه في واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول، وسلسلة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها منذ ذلك الحين".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي: "أتمنى التوفيق لإيتان نائيه وكامل طاقم السفارة في خطواتهم الأولى".

