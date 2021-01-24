كسوة ومساعدات سعودية للمحتاجين في 3 دول

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وسلم المركز أمس 1158 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 2316 بطانية، استفاد منها 1158 أسرة بواقع 5790 فردا في محافظات عمّان وجرش والزرقاء، ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في الأردن.ووزع مساعدات إيوائية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في محلية السوكي بولاية سنار السودانية، حيث جرى تسليم111 خيمة، و222 واقية من البعوض، و333 بطانية، و222 فرشة أرضية، استفاد منها 666 فردا، في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بالسودان.
كما وزع 32 طنا و100 كجم من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد من الأسر الأكثر احتياجا، و112 طنا و350 كجم من السلال الغذائية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 6300 فرد.
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