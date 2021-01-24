شكرا لقرائتكم خبر أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان أمس، «إن الخالد كلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم».

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته بعد إعلان ثلاثة نواب استجوابه بداية الشهر الجاري، حيث أيد 37 نائبا من أصل 50 هذا الاستجواب.