15 تركيا مختطفا قبالة نيجيريا

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وذكرت وكالة الأناضول التركية أن تركيا استنفرت جميع سفاراتها في غرب القارة الأفريقية، لإنقاذ طاقم سفينتها المختطفة، عقب مهاجمتها من قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إن سفينة «موزارت» التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا أمس وصلت إلى ميناء جنتيل بجمهورية الجابون صباح أمس.
وأوضح في تغريدة على تويتر، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخليص مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم.
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