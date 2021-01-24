شكرا لقرائتكم خبر 15 تركيا مختطفا قبالة نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم قراصنة سفينة حاويات تركية تحمل اسم «موزارت» أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن تركيا استنفرت جميع سفاراتها في غرب القارة الأفريقية، لإنقاذ طاقم سفينتها المختطفة، عقب مهاجمتها من قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إن سفينة «موزارت» التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا أمس وصلت إلى ميناء جنتيل بجمهورية الجابون صباح أمس.

وأوضح في تغريدة على تويتر، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخليص مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم.