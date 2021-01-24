شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الحديدة.. مصرع قيادي حوثي ومرافقيه في حيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي قيادي في الميليشيات الحوثية مصرعه مع عدد من مرافقيه، على أيدي القوات المشتركة في حيس جنوبي الحديدة (غربي اليمن) في ضربة جديدة تتلقاها الميليشيات جراء تصعيدها الأخير.

وقال مصدر عسكري، إن القيادي الحوثي المدعو "نايف البلعدي" لقي مصرعه ومعه عدد من مرافقيه في كسر القوات المشتركة لهجوم واسع شنته الميليشيات على حيس، أمس السبت.

وتتواصل الخسائر التي تتلقاها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تباعاً جراء محاولاتها اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال في الحديدة.

صواريخ حوثية في حيس (أرشيفية)

في السياق نفسه، رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، 124 خرقاً وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الست الساعات الماضية، في إطار تصعيدها العسكري الذي يطال معظم مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر عملياتي في القوات المشتركة، اليوم الأحد، إن الخروقات والانتهاكات الحوثية تضمنت قصف مناطق متفرقة آهلة بالسكان، وقد استخدم الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة والقذائف الثقيلة والمتوسطة خلال استهدافهم هذه المناطق.

وأوضح المصدر أن معظم الخروقات والانتهاكات الحوثية تركزت على مديرية حيس بصورة كثيفة، كما طالت أيضاً مناطق في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

ورفعت ميليشيات الحوثي مؤخراً من تصعيدها العسكري جنوب الحديدة، في سعي منها لنسف عملية السلام والقضاء على الجهود الأممية لتجنيب المدنيين ويلات الحرب والجرائم التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من إيران، وفق بيان القوات المشتركة.