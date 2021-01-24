شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لـ"وزير الزراعة: "الفلاح كان بينتظر محصول القطن لكى يزوج أولاده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، مطالبات نيابية بدعم الفلاح المصري، وتثبيت عمال النظافة والتشجير، وكذا دور وزارة الزراعة في مواجهة المبيدات المغشوشة والنهوض بالقطن المصري.

من جانبها، قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة في مصر، موجهة سؤالا لوزير الزراعة السيد القصير: هل لديكم سياسة زراعية؟ ، هل الوزارة جادة فى تقديم مدخلات إنتاج بسعر عادل.

وطالبت مها شعبان في كلمتها بتثبيت عمال النظافة والتشجير، لافتة إلى أن معظمهم وصل عمره إلى 50 سنة، مشيرة إلي أهمية تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي ودفعت ثمن الأرض بالكامل.

ومن جانبه أشار النائب درويش مرعي، إلي منع زراعة الأرز في محافظة القليوبية منذ سنوات طويلة بها، متسائلا: لماذا لا يتم السماح بزراعة الأرز فى مركز قليوب، حتى لو سنة وسنة".

فيما طالب النائب السيد شمس الدين، نائب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وزارة الزراعة بالاهتمام بزراعة القطن، مؤكدا أن القطن كان يطلق عليه الذهب الأبيض والفلاح كان ينتظر محصول القطن كي يسدد ديونه ويجوز ولادة، قائلا: " دلوقتى لا بقي فيه دهب أبيض ولا أصفر .. مبقاش غير زراعة الأرز، وسعر طن الأرز وصل 3000 جنية في بداية الموسم ، و ده خراب بيوت الفلاح "، مطالبا وزير الزراعة بالاهتمام بالزراعة.

وتساءل النائب عصام ياسين، عن دور وزارة الزراعة فى ضبط المبيدات المغشوشة مطالبا بوجود الضبطية القضائية مع مهندسي التفتيش بالوزارة، وأيضا الأطباء البيطريين لابد أن يكون لديهم ضبطية قضائية أثناء قيامهم بالتفتيش على المجازر، ولابد من الاستفادة من القوى الشبابية.

وطالب أيضا النائب عصام ياسين، وزارة الزراعة، بالإهتمام بمنظومة صناعة الحرير فى مصر، والاهتمام بالعمالة المؤقتة بضرورة تثبيتهم.