شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حزب النور يدافع عن عالمية القطن المصرى برواية للكندى "روبين شارما‏" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مطالبة عدد من النواب وزير الزراعة السيد القصير ، الإهتمام بالقطن المصرى، وعودته إلي سابق عهده، وأكد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن القطن المصرى يحظى بشهرة عالمية ، مؤكدا أن الكاتب والمؤلف الكندي "روبين شارما ‏"، تحدث فى إحدى الروايات عن القطن المصرى كعنوان لرفاهية بطلة الرواية .

وأضاف خير الله ، إن القطن المصري يمثل دعايا كبيرة لمصر، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به بصورة أفضل للعودة لما كان عليه من قبل ، مشيرا الى أن مركز البحوث الزراعية، يضم 16 معهدا، بما يجعل وزارة الزراعة مجلس وزراء مستقل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعظيم الاستفادة مها.

يشار إلي وزير الزراعة السيد القصير، أكد في كلمته إعطاء الوزارة أولوية خلال الفترة القادمة لتدعيم الخدمات التى تقدم للفلاح فى مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والرى مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات، فضلا عن الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال كل الموافقات اللازمة.