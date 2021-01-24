شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزراعة بالنواب :خسارة مزراعى البطاطس كبيرة بعدما وصل سعر الكليو لـ 70 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام الحصري ، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ملفات وزارة الزراعة كثيرة ومشكلااتها عديدة، والوزير السيد القصير، حاول حل مجموعة منها، ولكن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب تدني أسعار الحاصلات، مشيرا الى أن خسارة مزارعي البطاطس كبيرة بعدما وصول سعر الكيلو لـ 70 قرش وتكلفته 3 جنيه، وأن تكلفة الفدان 50 ألف جنيه باع الفلاح انتاجه بـ 15 ألف جنيه

وقال الحصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، إن بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشي بدلا من الأعلاف، فماهي الأسباب وراء ذلك، وأن استمرار خسائر الفلاحين سينتج عنه مشكلة كبرى، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تأخذ المحاصيل الاسترايتيجة من الفلاحين بسعر مناسب.

وتطرق هشام الحصرى ، لأزمات محصول القطن، قائلا:كنا نزرع 2 مليون فدان للقطن، تم تخفيضها لـ 100 ألف فدان، وأن ماحدث في عام 2018 من قيام الحكومة بتسعير القطن، وتخلي الدولة عن عدم استلامه من المزارع أثر بالسلب الشديد، كما أن محاصيل قصب السكر وبنجر السكر، تعانى من ارتفاع التكاليف ، وكذلك هناك ارتفاع فى أسعار مستلزمات صناعة الدواجن، وأن 90% من استهلاكنا من الذرة نستورده من الخارج.