شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتعهد أمام النواب بالإسراع فى إنهاء ملفات تقنين وضع اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة السيد القصير، إعطاء الوزارة أولوية خلال الفترة القادمة لتدعيم الخدمات التى تقدم للفلاح فى مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والرى مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات، فضلا عن الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال كل الموافقات اللازمة.

وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي والمنعقدة اليوم الأحد، إن الوزارة ستواصل الفترة القادمة استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج، وكذا تطوير مراكز تجميع الألبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير.

وأضاف القصير، إلي مواصلة الوزارة جهودها في تدعيم التوسع في البحوث التطبيقية ووضعها فى خدمة وتنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق باستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومبكرة النضج، فضلا عن استكمال منظومة حصر وتصنيف الأراضى للاستصلاح الزراعى فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التوسع الأفقى بغرض زيادة المساحة المحصولية وتقليل الفجوة فى بعض المحاصيل الاستراتيجية بما يسمح بزيادة ما يقرب من 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.

وأشار السيد القصير، إلي التنسيق مع الوزارات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً حيث سيتم البدء التدريجي لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معه،بالاضافة إلي إنهاء كل الأمور المعلقة والتشابكات بين بعض هيئات الوزارة مثل هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير وبين الهيئات الأخرى أو الافراد، حيث تم حصر كامل لكل الأمور المعلقة مع المواطنين وتكليف لجنة لبحث أي إشكاليات في سبيل تحسين الصورة الذهنية عن قطاعات وهيئات الوزارة.

وشدد القصير، إلي مساعي الوزارة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل استناداً إلى سياسات التوسع الأفقي والرأسي وإتباع الممارسات الزراعية وتحسين مستوى التقاوى، واستمرار تدعيم قدرة الصادرات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والتأكيد على مسألة الصحة النباتية والحيوانية، وتدعيم عمليات التحول الرقمي في كثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمزارع ولأصحاب المشروعات الزراعية وذلك تسهيلاً عليهم، والاستمرار في تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للوزارة ورفع معدلات العائد الاقتصادي منها.

وكانت كلمة الوزير شهدت الإشارة إلي ما الجهود المبذولة لمواجهة تحديات جائحة كورونا، وفي مقدمتها عقد لقاءات مستمرة مع كل الجهات وممثلى المصدرين والمجالس الزراعية والمنتجين الزراعيين لبحث مشاكلهم وتم التواصل مع كل المسئولين والسادة الوزراء المعنيين خاصة فيما يتعلق بإدراجهم للمبادرات أو تسهيل فتح الموانئ فى فترات الغلق وغيرها من الأمور ، وقد حضر معنا بعض من السادة النواب المتواجدين معنا فى هذه القاعة ومسئولين عن هذه الملفات وقد لمسو مدى الجدية من جانبنا فى التعامل مع هذه الموضوعات، فضلا عن قيام هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة بإجراء تطهير مجاناً لحوالى 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدارس وغيرها.

وأشار الوزير، إلي أنه تم توفير المنتجات الزراعية فى منافذ الوزارة من خلال عدد 405 منفذ منتشرة فى أماكن مختلفة بالإضافة إلى تفعيل المنافذ المتنقلة بالمنتجات الزراعة فى الأماكن التى كانت تتعرض للحظر وبأسعار متوازنة، فضلا عن أنه تم التنسيق مع مجلس الوزراء باستثناء محلات بيع الخضر والفاكهة وأيضا شاحنات نقل المنتجات الزراعية لموانئ التصدير و ايضا سيارات نقل الدواجن من الحظر الذى فرض في بعض الاوقات تدعيما لهذه الانشطة والتخفيف من اثار الجائحة عليها .