شكرا لقرائتكم خبر عن "افريقيا في القلب".. وزير الزراعة: جارى دراسة إنشاء مزرعة متكاملة بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة السيد القصير، التوسع في تبنى فكرة إنشاء المزارع الأفريقية ، في ضوء توجهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، ومساعي الوزارة لدعم هذا التوجه لاسيما وأن هذه المزارع تهدف إلى تدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال إنشاء المزارع المشتركة مع بعض من هذه الدول والتي تستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها.

وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه تم إنشاء عدد (9 ) مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية بإجمالى مساحة 3490 هكتار (8375 فدان) فى كل من زامبيا ، أوغندا ، الكونغو الديمقراطية ، النيجر ، زنزبار ، مالى ، توجو ، أرتيريا.

وأضاف السيد القصير، أنه جارى حالياً دراسة انشاء مزرعة متكاملة على مساحة 1000 هكتار في جنوب السودان ، وتقديم مقترح لعمل مزرعة لإنتاج التقاوى في دولة السودان على مساحة 500 فدان، فضلا عن استهداف التوسع فى إقامة هذه المزارع في دول أخرى نظراً لدورها في مجال تدعيم العلاقات والحفاظ على الأمن القومي المصري كمحور رئيسي ضمن برنامج الحكومة.

ولفت القصير، إلى أنه وفي ضوء إهتمام القيادة السياسية بتدريب الكوادر الافريقية فقد تم إستقبال عدد 538 متدرب من دول القارة الأفريقية خلال الثلاث سنوات الماضية لتدريبهم على مختلف الأنشطة بوزارة الزراعة. بالإضافة إلى إستضافة برنامج تدريبي للمتخصصين من دولة الكاميرون خلال الفترة من 18 يناير وحتى 11 فبراير 2021 في مجال سلامة الغذاء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق متصل، نوه الوزير إلى الخطي في مجال رفع كفاءة تحصيل الديون ، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعى – هيئة التعمير – قطاع إستصلاح الأراضي - هيئة الثروة السمكية – قطاع الانتاج وغيرها ، حيث تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.