ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة تتطلع أن تحقق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم في وطن عظيم، مؤكدًا أن صندوق الاستثمارات العامة ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم والدائم، وبه ترتبط نجاحات متعددة لاحصر لها.

وتابع ولي العهد السعودي، في كلمة مساء الأحد، بشأن صندوق الاستثمارات العامة، أن صندوق الاستثمار ضاعف أصوله إلى 1.8 تريليون ريال.

وأوضح أن استراتیجیة صندوق الاستثمارات العامة تمثل مرتكزًا رئيسًا في تحقيق الطموحات، مشيرًا إلى أن إنجازات صندوق الاستثمارات العامة ضخمة.

وأشار إلى أنه خلال الـ 5 سنوات القادمة سوف يضخ صندوق الاستثمارات العامة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال.