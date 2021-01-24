صربيا ترصد أول إصابة بسلالة «كورونا» البريطانية

ابوظبي - سيف اليزيد - نُقل عن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قوله، اليوم الأحد، إنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في صربيا لامرأة قادمة من لندن، ولكن من غير المقرر فرض عزل عام جديد بالبلاد.

ورُصدت عدة فيروسات متحورة جديدة في أنحاء العالم، وأحدها سريع العدوى وقد يكون أشد فتكاً، تم اكتشافه أول مرة في جنوب شرق إنجلترا وأضحى الآن منتشراً على نطاق واسع في بريطانيا.

وذكرت وكالة أنباء تانجوج الصربية أن فوتشيتش أوضح أن كل من خالطوا المرأة المصابة وضعوا في العزل.

ونقلت عن الرئيس قوله «حالة الإصابة بالفيروس المتحور الجديد رُصدت في الوقت المناسب ولن يكون هناك إجراءات عزل. من الضروري أن نواصل عمليات التطعيم».

وسجلت صربيا اليوم الأحد 1318 إصابة جديدة بكوفيد-19 و18 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.