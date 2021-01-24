بسبب التأخير … الاتحاد الأوروبي يطالب أسترازينيكا وفايزر بالشفافية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 07:34 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 5:26 مساءً

بعد إعلانهما تأخر تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجدّ، طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال شركتي أسترازينيكا وفايزر للأدوية بالتحلي بالشفافية.

وأكد أن المجلس يعتزم إنفاذ العقود التي تمت المصادقة عليها من جانب شركات الأدوية، قائلا : “نرى أنه ينبغي المحاربة من أجل الحصول على توضيح لأسباب إعلان التأخر أحياناً”.

وبدا ميشال متفهماً للصعوبات الصناعية التي تواجهها المختبرات، مشيرا إلى أن الأمر الإيجابي جداً هو أن البشرية كانت قادرة خلال بضعة أشهر على إنتاج لقاحات.