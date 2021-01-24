نشرة كورونا..520 إصابة جديدة في المغرب و22 وفاة و748 حالة شفاء

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و748 حالة شفاء، و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 466289 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 1283,2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 1,4 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 442441 حالة، بمعدل تعاف يناهز 94,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8150 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.